Che fine ha fatto Barbara d’urso? A Pomeriggio 5 c’è ancora Simona Branchetti (Di martedì 11 gennaio 2022) Da qualche settimana a questa parte, i telespettatori italiani si stanno domandando dove sia finita Barbara d’urso. L’ormai ex regina dei canali Mediaset ha smesso di condurre Pomeriggio Cinque, dando il cambio a Simona Branchetti, e non è più ritornata su Canale 5 nonostante siano finite le vacanze natalizie. Qualcuno ha ipotizzato che la conduttrice abbia preso il Covid, ma stesso lei ha messo in chiaro le cose spiegando tutte le prossime news. Paolo Calissano, Barbara d’urso lo ricorda ed esplode la polemica Un ricordo pubblico della conduttrice dedicato alla memoria dell'attore, dopo la sua morte, scatena le contestazioni dei fan di quest'ultimo: ecco cosa accade ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 gennaio 2022) Da qualche settimana a questa parte, i telespettatori italiani si stanno domandando dove sia finita. L’ormai ex regina dei canali Mediaset ha smesso di condurreCinque, dando il cambio a, e non è più ritornata su Canale 5 nonostante siano finite le vacanze natalizie. Qualcuno ha ipotizzato che la conduttrice abbia preso il Covid, ma stesso lei ha messo in chiaro le cose spiegando tutte le prossime news. Paolo Calissano,lo ricorda ed esplode la polemica Un ricordo pubblico della conduttrice dedicato alla memoria dell'attore, dopo la sua morte, scatena le contestazioni dei fan di quest'ultimo: ecco cosa accade ...

