Australian Open | Murray su Djokovic | “Bene che giochi | ma vicenda da chiarire”

(Di martedì 11 gennaio 2022) La vittoria del ricorso è una cosa “positiva“, ma ci sono ancora dettagli da. E’ l’opinione di Andy, che ha perso quattro finali dell’contro Novak, sullache vede protagonista il tennista serbo in Australia. E ancora: “Sono sicuro che lo sentiremo nei prossimi giorni. Spero che ora possiamo andare avanti. Sembra che sarà in grado di giocare e competere agli“, ha aggiunto il tennista scozzese. SportFace.

... appena sbarcato a Melbourne per prender parte aglial via il 17 gennaio. Al vaglio ci sono delle incongruenze nella dichiarazione rilasciata da Djokovic al suo arrivo in Australia, ...Ciò che è successo nell'ultima fase di qualificazione per gli2022 ha dell'incredibile. Bernard Tomic è da tempo uno dei più particolari atleti del circuito ed è stato protagonista ...Durante un cambio di campo nel suo match di qualificazione agli Australian Open, Tomic si è lamentato dei test effettuati dall'organizzazione e ha insinuato di essere positivo al Covid-19 ...Kyrgios ha il Covid, Australian Open a rischio. L'australiano ha annunciato su Instagram la propria positività.