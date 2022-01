Allarme marijuana in Sardegna

(Di martedì 11 gennaio 2022) «Laè divenuta, l’isola della. È ovunque. Ne sequestriamo talmente tanta che dobbiamo bruciarla nei campi perché non c’è spazio sufficiente. L’aumento del traffico è dovuto alla legge vigente che è borderline. Ossia c’è una linea molto sottile tra le coltivazioni illegali e legali che lascia spesso impuniti i coltivatori da cui parte il traffico di droga». In questa confessione di un uomo delle forze dell’ordine c'è il panorama di una situazione ormai esplosiva ; quella della proliferazione indei campi illegali dicamuffati da coltivazione di cannabis legale. Un problema poco conosciuto ma che ha investito l’isola e arriva sulle piazze di spaccio di tutto il territorio nazionale ed internazionale. Dell’enorme traffico di cannabis insi ha riscontro non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allarme marijuana

Panorama

A dare l'sono stati i poliziotti del commissariato di Polizia di Foligno che stavano in ... ternano trovato con addossoe cocainaNel 2022 un asteroide vicino alla Terra: l'della NASA Erano i primi giorni di gennaio 2021, ... La co - protagonista impegnata sul set tra piercing ePiù di 20 piante di cannabis con tanto di accurato sistema di illuminazione, ventilazione e irrigazione. Alcune di queste a breve sarebbero state pronte per l'essiccazione. La morte dell'uomo probabil ...L’ultimo episodio, un’overdose nel parcheggio tra le vie Kennedy e della Giustizia. Ecco la mappa dello smercio in città ...