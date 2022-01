Zingaretti: “I vaccini sono la strada verso la normalità” (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – “I vaccini sono la strada verso la normalità. La responsabilità è figlia dei no e dei ni alla campagna di immunizzazione. La libertà, come abbiamo sempre detto, non è negata dal vaccino ma dal Covid. Nei no vax c’è di tutto: paure, problemi psicologici, ma anche il tanto egoismo di chi rimuove il danno che fa agli altri e il fatto che loro “possono” non vaccinarsi solo grazie alle altre persone che lo hanno fatto”. Oggi Zingaretti ha anche accompagnato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock per una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium, a Roma: “sono felice di aver visitato questo hub vaccinale, per noi è molto importante imparare e capire come avete fatto a raggiungere un tasso di vaccinazione così elevato e per farlo è ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – “Ilala. La responsabilità è figlia dei no e dei ni alla campagna di immunizzazione. La libertà, come abbiamo sempre detto, non è negata dal vaccino ma dal Covid. Nei no vax c’è di tutto: paure, problemi psicologici, ma anche il tanto egoismo di chi rimuove il danno che fa agli altri e il fatto che loro “pos” non vaccinarsi solo grazie alle altre persone che lo hanno fatto”. Oggiha anche accompagnato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock per una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium, a Roma: “felice di aver visitato questo hub vaccinale, per noi è molto importante imparare e capire come avete fatto a raggiungere un tasso di vaccinazione così elevato e per farlo è ...

