Scuola | Cnr | “Non è luogo contagio | breve rinvio inutile”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Fino a ora le scuole, dai dati che abbiamo, non risultano essere luoghi che hanno spinto in avanti l’epidemia” di covid. “E’ chiaro però che ora, con una variante moltosa, qualsiasi ambito di aggregazione può essere a rischio”, spiega all’Adnkronos Salute il virologo Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, secondo il quale undel rientro in presenza nelle classi, come chiesto da più parti, non sarebbe stato sufficiente per ridurre i rischi di diffusione del virus che in questo momento “corre”. “Visto che il picco arriverà tra la fine del mese e l’inizio di febbraio – continua il virologo – ritardare di 10-15 giorni il ritorno in presenza non avrebbe avuto molto senso perché si sarebbe riaperto nel momento del picco. Quindi o si chiudeva due ...