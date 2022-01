Sci alpino | si torna subito in azione a Schladming e Mikaela Shiffrin cerca il riscatto contro Petra Vlhova

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022 non accenna a fermarsi e prosegue nel suo calendario fittissimo prima di trasferirsi in Cina in vista dei Giochi Olimpici di Pechino. Dopo il fine settimana sulle nevi slovene di Kranjska Gora, il Circo Bianco si sposta verso l’Austria, per l’attesissimo slalom di. In teoria l’evento si sarebbe dovuto disputare a Flachau, ma la situlegata ai contagi da Covid-19 nella zona, ha costretto la FISI a spostare la sede di pochi chilometri, in uno dei templi dello sci. Si gareggerà, come tradizione, sotto la luce dei riflettori, con la prima manche che scatterà alle ore 18.00, mentre la seconda decisiva prenderà il via alle ore 20.45. Cosa dovremo attenderci dalla gara di? Senza dubbio tutto sembra apparecchiato per ...