Riapertura scuole | Ricciardi | «Chiuderanno de facto | con i contaggi scatterà Dad»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) I contagi da Covid che salgono, anche per effetto della variante Omicron, e la scuola che riprende in presenza. È lo scenario delle vacanze post-natalizie su cui ha espresso il suo punto di vista il professor Walter, intervistato da Il Messaggero del 10 gennaio. Il consulente del ministro della Salute, nonché docente di Igiene della Cattolica di Roma, ha spiegato quelle che a suo avviso sarebbero dovute essere le misure da prendere e quanto alto sia il rischio di tornare in Dad.: «Non si stanno prendendo decisioni sulla base delle evidenze scientifiche» Sin dall'insediamento di Mario Draghi è emerso come tra le priorità dell'esecutivo ci sia stata proprio la scuola. La situazione dei contagi aveva indotto alcune voci (anche istituzionali) a chiedere che la ripresa delle lezioni in presenza potesse essere rinviata, con un riavvio ...

... un grande programma per l'estate e stiamo già lavorando sulladell'anno prossimo. Non ... Ora serve responsabilità da parte di tutti"chiuse in Campania, scontro De Luca - Draghi: ...Zaia ribadisce di essere "favorevole alladelle", tema su cui i governatori non sono allineati, ma "con precise indicazioni del Cts". Per il governatore il sistema dei tamponi va ...Una riunione per fare il punto nel primo giorno di riapertura delle scuole che si trasforma in conferenza stampa. L’appuntamento del presidente del Consiglio Mario Draghi con i ...L'allarme di Giannelli. Zaia: "Quella di oggi è una falsa partenza". Costarelli (Presidi Lazio): "Circa 7mila assenti tra prof e personale Ata" ...