Peste suina africana, Malanchini e Anelli: “Misure per contrastare la diffusione del virus” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Milano. “Pochi giorni fa è stato riscontrato un caso di Peste suina africana in un capo di cinghiale rinvenuto nella provincia di Alessandria, che confina con la provincia di Pavia. È un fatto assolutamente preoccupante che merita la massima attenzione perché, oltre a tutti gli aspetti di igiene e di sicurezza alimentare, la Peste suina può portare a delle pesanti conseguenze sul mercato delle carni suine italiane. Per questo abbiamo depositato questa mattina una mozione specifica che impegna il Presidente e la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo perché metta in atto le Misure più efficaci per il contrastare la diffusione del virus della Peste suina e perché predisponga un piano di fondi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Milano. “Pochi giorni fa è stato riscontrato un caso diin un capo di cinghiale rinvenuto nella provincia di Alessandria, che confina con la provincia di Pavia. È un fatto assolutamente preoccupante che merita la massima attenzione perché, oltre a tutti gli aspetti di igiene e di sicurezza alimentare, lapuò portare a delle pesanti conseguenze sul mercato delle carni suine italiane. Per questo abbiamo depositato questa mattina una mozione specifica che impegna il Presidente e la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo perché metta in atto lepiù efficaci per illadeldellae perché predisponga un piano di fondi ...

enpaonlus : Era necessaria la peste suina per vietare la caccia! Solo i rischi per gli interessi degli allevatori riescono a pr… - repubblica : Allarme peste suina, cinghiale ucciso dal virus a Ovada nell'Alessandrino: primo caso in Italia - fattoquotidiano : Peste suina, un caso in un cinghiale morto ad Alessandria: la Regione attiva Unità di crisi - cornelliattilio : RT @Agricolae1: #Assica, #PesteSuina africana in Italia: tempestività e rigore per limitare i danni al settore - magdulka64 : RT @ilSalvagenteit: La #pestesuina sbarca in Italia. Cinghiali contagiati tra Liguria e Piemonte. Il governo studia restrizioni https://t.c… -