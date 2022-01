Orrore al ristorante, rottweiler dei proprietari sbranano il cagnolino di una cliente: “Decapitato all’istante” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Due rottweiler si sono scagliati contro un cagnolino di razza bichon frisé e lo hanno ucciso. Ecco cosa è accaduto mercoledì 5 gennaio nel ristorante ‘La Scuderia’ di Abano Terme, in Veneto. Come riportato da Padova Oggi, la vicenda è stata resa nota dalla recensione di una donna di nome Alessia, che su Tripadvisor ha scritto: “Non si sa come, due rottweiler dei proprietari del ristorante sono entrati in sala liberi e si sono lanciati su un barboncino di una cliente senza lasciargli scampo. Povero barboncino e poveri i clienti, che al posto di trascorrere una serata tranquilla hanno perso il loro cagnolino. Ma se al posto del cane ci fosse stato un bambino? Un cliente con paura dei cani di grossa taglia? O se semplicemente i cani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Duesi sono scagliati contro undi razza bichon frisé e lo hanno ucciso. Ecco cosa è accaduto mercoledì 5 gennaio nel‘La Scuderia’ di Abano Terme, in Veneto. Come riportato da Padova Oggi, la vicenda è stata resa nota dalla recensione di una donna di nome Alessia, che su Tripadvisor ha scritto: “Non si sa come, duedeidelsono entrati in sala liberi e si sono lanciati su un barboncino di unasenza lasciargli scampo. Povero barboncino e poveri i clienti, che al posto di trascorrere una serata tranquilla hanno perso il loro. Ma se al posto del cane ci fosse stato un bambino? Uncon paura dei cani di grossa taglia? O se semplicemente i cani ...

