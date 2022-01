(Di lunedì 10 gennaio 2022) Per anticipare l'uscita del suo nuovo singolo "Oh My God" la cantante ha sfoggiato un abito rosso molto sensuale, con un ampia gonna e che lascia le spalle completamente scoperte. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

realtimetvit : Che favola! ??? @FaridaKant è la vincitrice della maxi challenge della prima puntata di #DragRaceItalia. Vi piace i… - infoitcultura : Look da favola per Adele: la sua versione dark di Biancaneve conquista - Rougeviews : RT @realtimetvit: Che favola! ??? @FaridaKant è la vincitrice della maxi challenge della prima puntata di #DragRaceItalia. Vi piace il suo… - alice_cosm : RT @realtimetvit: Che favola! ??? @FaridaKant è la vincitrice della maxi challenge della prima puntata di #DragRaceItalia. Vi piace il suo… - justincase952 : RT @realtimetvit: Che favola! ??? @FaridaKant è la vincitrice della maxi challenge della prima puntata di #DragRaceItalia. Vi piace il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Look favola

DireDonna

Morale dellale multe ridicole per aver trasgredito l'ordine di quarantena fanno ridere i ... Per il nuovodello stadio San Nicola il Comune ha già stanziato ben 11 milioni, comunque un ...Ladi Kate, semplicemente perfetta Oltre a essere madre di tre bambini (George, Charlotte e ... Sia per come si mostra fisicamente (, trucco, stile, sorriso, capelli) sia per l'immagine che ...Adele sembra proprio una principessa delle favole: un richiamo ad una Biancaneve che (forse) si è un po’ fusa con la regina cattiva Un save the date che i suoi follower hanno amato, e che vede Adele i ...Il beauty look di Selena Gomez è una favola romantica tutta da copiare, e siamo già pazze dei suoi capelli e del suo make-up!