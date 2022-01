"L'abito non fa il monaco, ma...". Silvia Toffanin e una voce pazzesca dopo Verissimo: il trionfo di Miss Berlusconi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da sempre elegante. Da sempre in prima linea e con tutto il suo splendore: Silvia Toffanin sfoggia un abito bellissimo a Verissimo. Ora marca e prezzo diventano virali nell'arco di poche ore, si tratta di un tailleur originale ed elegante che la conduttrice di Canale 5 ha indossato nella puntata di Verissimo in onda domenica 9 gennaio 2022. Pantalone e una giacca abbinati, griffati Armani. Sembra che sia costato abbastanza. Facciamo due conti. La giacca con strass all over costa 850 euro mentre i pantaloni 790 euro. Per un totale di 1.64 euro. Mica poco. Negli studi di Verissimo, per un'altra super puntata, è arrivata Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia. Poi la cantante Mietta, la showgirl Laura Freddi, Orietta Berti, Iva Zanicchi e Paola Barale - che ha parlato del suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da sempre elegante. Da sempre in prima linea e con tutto il suo splendore:sfoggia unbellissimo a. Ora marca e prezzo diventano virali nell'arco di poche ore, si tratta di un tailleur originale ed elegante che la conduttrice di Canale 5 ha indossato nella puntata diin onda domenica 9 gennaio 2022. Pantalone e una giacca abbinati, griffati Armani. Sembra che sia costato abbastanza. Facciamo due conti. La giacca con strass all over costa 850 euro mentre i pantaloni 790 euro. Per un totale di 1.64 euro. Mica poco. Negli studi di, per un'altra super puntata, è arrivata Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia. Poi la cantante Mietta, la showgirl Laura Freddi, Orietta Berti, Iva Zanicchi e Paola Barale - che ha parlato del suo ...

Advertising

AlberodiNatale_ : @Rigna_risorto volo e albergo prenotati. Non ti dico dove abito. - giulio_larosa : @PiramideRossa Stupendo non vedo l ora di poter spendere una decina di mila euro per un un'abito come questo. - Damianodanny1 : Roma Gualtieri ,grande sforzo pulizia, ma piano è solo inizio Sindaco, situazione ulteriormente migliorata dopo 10… - Amookeeena : @samvise74 No, non abito più lì da 2 anni e mezzo - Libero41316546 : RT @YseFrancy: #prelemi AAAAAA non so se già l avete visto ma l abito di Giulia è su MoodsMilano quanti ricordiiiiii -