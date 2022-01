Jorg e Caroline Widmann | il 13 01 22 in concerto a Torino

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Giovedì 13 gennaio, l’appuntamento con i fratellinel primoin diretta su Radio3, per Rai Nuova Musica. Gli artisti si esibiranno presso l’Auditorium Rai dialle 20,30 ed in live streaming su raicultura.it.: il talento musicaleemerge come un musicista dalle mille vesti, da