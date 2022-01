Inter | un calciatore verso la cessione 5 club di A su di lui

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’è stanca di aspettare Stefano Sensi, iltra tanti e continui infortuni, e prestazioni altalenanti ha perso la fiducia di Inzaghi e della società, che starebbe pensando ad una suagià in questa sessione di mercato. Stefano Sensi, centrocampista in uscita dall’Secondo Nicolò Schira, sono diverse le squadre ad aver chiesto informazioni all’per Sensi. Genoa, Sampdoria, Fiorentina, Sassuolo e Cagliari sonoessate al, il quale però preferirebbe rimanere a Milano, almeno fino a fine stagione. Decisivo sarà l’incontro tra ile l’agente delprevisto per settimana prossima.

Ultime Notizie dalla rete : Inter calciatore

... perché in tempi di vacche magre e risorse economiche sempre più esigue da investire sul mercato, andare a trovare undella stessa qualità diventa complesso per l'. E chissà che anche ...Io Ibra lo amo ancora, ungeniale". Diverte questa"Inzaghi è bravo, proprio quello che ci voleva, ammetto che mi dispiace per Mourinho una persona veramente speciale, è uno che ha ...Dopo la sconfitta in casa dell'Inter la Lazio è chiamata a reclamare la prima vittoria del 2022 e stavolta ci proverà all'Arechi, contro la Salernitana. La partita ...Il bomber della Lazio ancora in rete nell’ultima partita di campionato. La media stagionale è, come al solito, super ...