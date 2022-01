“House of Gucci”: intervista a Vincent Riotta (Di lunedì 10 gennaio 2022) intervista all’attore italo-inglese, padre di Patrizia Reggiani in “House of Gucci”, che ci ha raccontato alcune curiosità sul film ROMA – Nato a Londra da genitori italiani, formatosi alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra, Vincent Riotta è un attore di calibro internazionale. Protagonista sul piccolo e sul grande schermo, ha lavorato con registi di fama mondiale come Ron Howard, John Madden, Tom Tykwer e Billie August per citarne alcuni. Ora é nel cast di “House of Gucci“, un dramma criminale di due ore e quaranta minuti prodotto e diretto da Ridley Scott sull’omicidio Gucci basato sull’omonimo volume di Sara Gay Forden del 2001. Interpreta il ruolo del padre di Patrizia Reggiani (alias Lady Gaga), la donna che ha sposato l’erede della ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 gennaio 2022)all’attore italo-inglese, padre di Patrizia Reggiani in “of”, che ci ha raccontato alcune curiosità sul film ROMA – Nato a Londra da genitori italiani, formatosi alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra,è un attore di calibro internazionale. Protagonista sul piccolo e sul grande schermo, ha lavorato con registi di fama mondiale come Ron Howard, John Madden, Tom Tykwer e Billie August per citarne alcuni. Ora é nel cast di “of“, un dramma criminale di due ore e quaranta minuti prodotto e diretto da Ridley Scott sull’omicidiobasato sull’omonimo volume di Sara Gay Forden del 2001. Interpreta il ruolo del padre di Patrizia Reggiani (alias Lady Gaga), la donna che ha sposato l’erede della ...

