Grande Fratello Vip, più votata tra Soleil, Nathaly e Carmen: chi si salva secondo i sondaggi (Di lunedì 10 gennaio 2022) La concorrente più votata al Grande Fratello Vip: cosa dicono i sondaggi? Tra Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge e Carmen Russo, una sola sarà decretata come la preferita dal pubblico da casa nel corso della puntata di oggi del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo il precedente appuntamento in cui tutto è rimasto invariato, scopriremo solo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

