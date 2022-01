Euphoria 2 ancora più dark, Zendaya avvisa: “Stagione difficile, guardatela solo se siete a vostro agio” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il primo episodio di Euphoria 2 è partito con il botto. La seconda Stagione della serie teen HBO torna dopo quasi 3 anni di assenza con una premiere cruda e difficile da digerire, che ha sconvolto i fan. L’episodio è stato trasmesso su Sky Atlantic, in contemporanea HBO, nella notte tra il 9 e 10 gennaio. In un’ora abbiamo conosciuto meglio il passato di Fez e c’è stato un party di fine anno in cui è successo di tutto: Cassie chiusa in bagno, dove Nate l’aveva fatta nascondere per coprire la loro tresca da Maddy (che intanto ha trovato un nuovo interesse amoroso); c’è stato un momento di tenerezza tra Lexi e Fez; Rue ha provato una nuova droga che le ha fatto quasi fermare il cuore, e poi si è riconciliata con Jules, giunta alla festa per vederla. E alla fine, Fez ha colpito Nate con una bottiglia, riducendolo in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il primo episodio di2 è partito con il botto. La secondadella serie teen HBO torna dopo quasi 3 anni di assenza con una premiere cruda eda digerire, che ha sconvolto i fan. L’episodio è stato trasmesso su Sky Atlantic, in contemporanea HBO, nella notte tra il 9 e 10 gennaio. In un’ora abbiamo conosciuto meglio il passato di Fez e c’è stato un party di fine anno in cui è successo di tutto: Cassie chiusa in bagno, dove Nate l’aveva fatta nascondere per coprire la loro tresca da Maddy (che intanto ha trovato un nuovo interesse amoroso); c’è stato un momento di tenerezza tra Lexi e Fez; Rue ha provato una nuova droga che le ha fatto quasi fermare il cuore, e poi si è riconciliata con Jules, giunta alla festa per vederla. E alla fine, Fez ha colpito Nate con una bottiglia, riducendolo in ...

