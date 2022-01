Elena Zonin, la poliziotta di Non mi lasciare: Vittoria Puccini si racconta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Elena Zonin è il personaggio prinicipale di Non mi lasciare, interpretato da Vittoria Puccini e da questa sera in onda su RaiUno Sono otto gli episodi divisi in quattro appuntamenti quelli di Non mi lasciare in onda da questa sera. L’attrice Vittoria Puccini un’intervista a TvMia ha spiegato le sensazioni, belle e brutte, avute nel girare la fiction unica in Italia per il tema: la pedopornografia. Vittoria Puccini (Getty Image)Il suo personaggio, Elena Zonin, è un vicequestore della polizia di Venezia che si occupa di alcuni dei più mostruosi casi che vedo i bambini come vittime. Con le dichiarazioni che ha rilasciato al settimanale ha anche dato alcune ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 gennaio 2022)è il personaggio prinicipale di Non mi, interpretato dae da questa sera in onda su RaiUno Sono otto gli episodi divisi in quattro appuntamenti quelli di Non miin onda da questa sera. L’attriceun’intervista a TvMia ha spiegato le sensazioni, belle e brutte, avute nel girare la fiction unica in Italia per il tema: la pedopornografia.(Getty Image)Il suo personaggio,, è un vicequestore della polizia di Venezia che si occupa di alcuni dei più mostruosi casi che vedo i bambini come vittime. Con le dichiarazioni che ha rilasciato al settimanale ha anche dato alcune ...

