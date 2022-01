Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 10 gennaio 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Delitti IN Paradiso episodi 10 gennaio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 3 gennaio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Delitti in Paradiso Stagione 10 episodio 1 Gloria mattutina. Sei mesi dopo essere arrivata sull’isola, la reporter investigativa Melanie Sharpe viene strangolata e gettata nella piscina della sua casa. Il tutto proprio alla vigilia di un sensazionale servizio che, nonostante intimidazioni di varia provenienza, la donna era intenzionata a divulgare. I sospetti del detective Neville Parker cadono subito sul potente direttore dell’emittente per cui la vittima ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022)IN10. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 3su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAinStagione 10o 1 Gloria mattutina. Sei mesi dopo essere arrivata sull’isola, la reporter investigativa Melanie Sharpe viene strangolata e gettata nella piscina della sua casa. Il tutto proprio alla vigilia di un sensazionale servizio che, nonostante intimidazioni di varia provenienza, la donna era intenzionata a divulgare. I sospetti del detective Neville Parker cadono subito sul potente direttore dell’emittente per cui la vittima ...

Advertising

rocklouislover : delitti in paradiso >>>> - SchwoarzMola : RT @fabio_dt: Umilmente vi ricordo che i socialisti in Russia furono in grado di negare gli omicidi ai tempi di Stalin perché 'non esistono… - fabio_dt : Umilmente vi ricordo che i socialisti in Russia furono in grado di negare gli omicidi ai tempi di Stalin perché 'no… - cesco1952 : @RaiPlay @COEZMUSIC Volevo vedere la trasmissione di Angela su RaiPlay e mi dice errore nella trasmissione, ho prov… - mary_Lbs : @TessaTrisRose Castle è veramente bellissima ? La mia icon è in onore di Alexis infatti! ??? Cmq per altri spunti se… -