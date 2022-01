Dayane Mello risponde a chi le chiede di Rosalinda Cannavò | “Non voglio sapere un cazz*!”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 10 gennaio 2022)in una diretta Instagram che potete trovare in apertura del nostro articolo, ha nuovamente parlato didopo averla bloccata sui social per via di alcuni atteggiamenti che non le sarebbero piaciuti mentre si trovava in Brasile alla Fazenda.a chi ledi: “Non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.