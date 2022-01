David Sassoli ricoverato | come sta? Le sue condizioni di salute

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ex giornalidi Rai 1 sarebbe incritiche: ecco gli ultimi aggiornamenti Grande preoccupazione per, storico volto del TG 1 e oggi Presidente del Parlamento Europeo. L0 scorso 26 dicembre, ètoin una struttura ospedaliera in Itali a causa di una disfunzione al sistema immunitario.ndo alle ultime indiscrezioni, l’ex giornaliaveva già problemi di: a settembre ha dovuto annullare gli impegni a causa di una polmonite. Nononte il periodo pandemico,era risultato negativo al test anti-Covid, che in casi più critici attacca i polmoni. Dopo esseretoall’ospedale di Strasburgo, ...

HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - GiuseppeConteIT : Un grande abbraccio a David Sassoli e a tutta la sua famiglia. Non mollare David! - Corriere : ?? Sassoli ricoverato - grancetto : RT @larsenaleb: DAVID SASSOLI ricoverato per 'complicanza al sistema immunitario'. Che malattia sarebbe 'complicanza al sistema immunitario? - paoloigna1 : RT @lucianoghelfi: Il presidente dell’#EuroParlamento, David #Sassoli è ricoverato dal 26/12 “per il sopraggiungere di una grave complicanz… -

Roma, 10 gen 19:19 - Auguri e un abbraccio a, presidente del Parlamento europeo del quale abbiamo apprezzato passione ed equilibrio". Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Caro, ti aspettiamo ...A causa di una grave complicanza per una disfunzione del sistema immunitario, il Presidente del Parlamento Europeo,è ricoverato in un ospedale italiano dallo scorso 26 dicembre, per ...David Sassoli ricoverato in ospedale per grave complicanza dovuta a disfunzione sistema immunitario. Lo annuncia portavoce del Presidente Parlamento europeo ...Il Presidente del Parlamento Europeo è ricoverato in Italia dal 26 dicembre. Annullati gli impegni. A causa di una grave complicanza per una disfunzione del sistema immunitario, il Presidente del Parl ...