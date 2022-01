Covid | Raggi | “Vax e no vax? Stop caccia alle streghe”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ex sindaca di Roma, Virginia, in un post su Facebook denuncia il “clima d’odio e discriminazione che si sta generando nel Paese attraverso l’etichetta no” chiedendo di fermare “questa atmosfera di”. Alla base del post, i recenti articoli di giornale con la fotografia dell’ex primo cittadino in fila per un tampone. ”Oggi – spiega– alcuni quotidiani hanno rilanciato una fotografia che mi riprende mentre sono in fila, insieme a decine di persone, davanti ad una farmacia in attesa di poter fare un tampone. Chiariamo subito due punti: non stavo facendo nulla di illegale e, a differenza di quanto qualcuno vuole insinuare, non ero in ‘incognito’ solo perché indossavo un cappuccio per difendermi dal freddo. Se avessi voluto nascondermi (da cosa poi?) ...

ROMA. È con un post su Facebook che l'ex sindaca di Roma Viriginainterviene sul caso della fotografia che la ritrae in coda per un test anti -davanti a una farmacia. "Alcuni quotidiani hanno rilanciato una fotografia che mi riprende mentre sono in fila,...è stata contagiata ed è guarita da- 19 a novembre 2020. "Non sono una No vax, mi attengo alla legge, ho ancora gli anticorpi molto alti", aveva detto in passato.“Oggi alcuni quotidiani hanno rilanciato una fotografia che mi riprende mentre sono in fila, insieme a decine di persone, davanti ad una farmacia in attesa di poter fare un tampone”. L’ex sindaca di R ...Accusata di essere no vax, l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi ha risposto alla polemica scatenata da una foto che la ritrae in coda per un tampone.