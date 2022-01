Covid | Draghi | I problemi di oggi dipendono dai non vaccinati - Basta penalizzare i ragazzi | scuole aperte

(Di lunedì 10 gennaio 2022) 'Gran parte deiche sta affrontando l'Italiadai cittadini non'. E' quanto afferma Mario, lanciando 'l'ennesimo appello a chi non si è vaccinato contro ila ...

Lo ha detto il premier Marionella sua conferenza stampa a Palazzo Chigi, aperta con gli auguri di buon anno. "Un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza ma anche fiducia e ...ha sottolineato che "la scuola è fondamentale per la nostra democrazia, va tutelata e protetta, non abbandonata. Ringrazio presidi e insegnanti per i loro sforzi".Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, Draghi vuole innanzitutto tranquillizzare gli ... Roma, 10 gen "Tutte le decisioni sono state prese sul dialogo con Regioni e comuni, continuo e costruttivo. Alcune decisioni riflettono la discussione con le Re ...