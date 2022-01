Colpo di scena: il ct l’ha convocato in Nazionale, comunicato ufficiale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bellissima notizia per Gio’ Simeone: l’attaccante del Verona è stato convocato della Nazionale argentina per le prossime sfide. A fine gennaio l’Argentina sarà impegnata nelle gare contro Cile e Colombia, due impegni di altissimo livello, per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar del 2022. Con 29 punti raccolti in 13 giornate, l’Albiceleste è seconda dietro al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bellissima notizia per Gio’ Simeone: l’attaccante del Verona è statodellaargentina per le prossime sfide. A fine gennaio l’Argentina sarà impegnata nelle gare contro Cile e Colombia, due impegni di altissimo livello, per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar del 2022. Con 29 punti raccolti in 13 giornate, l’Albiceleste è seconda dietro al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

