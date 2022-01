Cast e personaggi di Non mi Lasciare su Rai1 con Vittoria Puccini tra pedofili e omicidi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cast e personaggi di Non mi Lasciare sono pronti a scuotere il pubblico di Rai1. Per la prima volta la fiction della prima serata volge lo sguardo ad alcuni casi complicati e difficili da trattare specie se si rivolge agli spettatori ‘classici’ della rete ammiraglia della televisione pubblica, da questa sera, infatti, sentiremo parlare di pedofili e reati loschi legati alla morte di un bambino, il piccolo Gilberto Ballarin il cui corpicino senza vita verrà trovato nella laguna. Prenderà il via da qui la nuova fiction di Rai1 che vedrà Vittoria Puccini protagonista a capo di Cast e personaggi di Non mi Lasciare che ci terranno compagnia per un totale di otto episodi e, quindi, quattro puntate, fino ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022)di Non misono pronti a scuotere il pubblico di. Per la prima volta la fiction della prima serata volge lo sguardo ad alcuni casi complicati e difficili da trattare specie se si rivolge agli spettatori ‘classici’ della rete ammiraglia della televisione pubblica, da questa sera, infatti, sentiremo parlare die reati loschi legati alla morte di un bambino, il piccolo Gilberto Ballarin il cui corpicino senza vita verrà trovato nella laguna. Prenderà il via da qui la nuova fiction diche vedràprotagonista a capo didi Non miche ci terranno compagnia per un totale di otto episodi e, quindi, quattro puntate, fino ...

Advertising

_mmire : Altra piaga sociale di cui non ci libereremo MAI sono quell? che conoscono e parlano di MMFD solo per Jodie Comer,… - Yranidro : @mel_cri Io, all'inizio non volevo seguire gfvip6, per il cast decadente e per alcuni personaggi che trovo deplorev… - davide_vecchi : @La_LoreDalai @eleonorascialo assolutamente perfetta sì. Cast, dialoghi.. e i personaggi? Perfetta. - itsccris_ : il mio cuore é tutto di: - carmine, che é entrato di diritto tra i personaggi del cuore. massicaiazzo vero gioielli… - LaCapaRouja : @dreamopheliaa ???????? mi va bene che almeno il cast me lo ricordo, ma i personaggi ZERO ASSOLUTO. Spero in un ria… -