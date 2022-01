Caos scuola | Ricciardi | ' Stavolta hanno ignorato la scienza Si tornerà subito in Dad'

Advertising

fanpage : La #scuola è nel caos, migliaia di studenti positivi - NicolaPorro : ?? Sulla scuola è caos. Alcuni prof tifano per la #Dad? Pubblico questo bellissimo intervento di un #preside fuori d… - fattoquotidiano : Scuola, in Sicilia Musumeci rinvia il rientro di tre giorni: ma è caos ordinanze. Il sindaco di Messina insiste con… - MariMario1 : RT @AStramezzi: Primo Lunedì dei nuovi decreti, obbligo, trasporti e soprattutto scuola con i contagi che salgono inesorabilmente Scuola… - apetritoli : RT @AStramezzi: Primo Lunedì dei nuovi decreti, obbligo, trasporti e soprattutto scuola con i contagi che salgono inesorabilmente Scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos scuola

Ma sull'aerazione anon è stato fatto nulla'. 'Ormai è chiaro che c'è una forte volontà politica del governo per riprendere le lezioni in presenza - aggiunge Ricciardi - ma temo che in assenza ..."Tutti noi vogliamo tenere aperta la, ma non ci sono le condizioni - avverte Luca Zaia, ... E infatti presidi e docenti prefigurano il. Il presidente dell'Associazione nazionale presidi, ...I presidenti delle Regioni procedono in ordine sparso sul ritorno in classe, fissato per domani dopo le vacanze natalizie.«Il caos è totale. La scuola napoletana è veramente in grande difficoltà». Le parole di Mia Filippone, vicesindaco di Napoli con delega all'Istruzione e ...