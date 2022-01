Calcio: Turchia; Terim e il Galatasaray si separano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Galatasaray ha annunciato la partenza "di comune accordo" del suo allenatore Fatih Terim, al termine di una prima parte di stagione deludente. Terim "non continuerà nel suo ruolo attuale da oggi", ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilha annunciato la partenza "di comune accordo" del suo allenatore Fatih, al termine di una prima parte di stagione deludente."non continuerà nel suo ruolo attuale da oggi", ...

Advertising

sportface2016 : #Calcio | #Turchia: separazione consensuale tra il #Galatasaray e Fatih #Terim - RSIsport : ? Calcio internazionale, in Turchia ???? finisce la quarta era di Fatih Terim sulla panchina del Galatasaray, in Ital… - Calcio_Casteddu : ?? #Caceres, spunta la Turchia come probabile destinazione #? #Cagliari #CagliariCalcio #CalcioCasteddu… - winradtrader : Manomale che intanto che c'è il calcio sudamericano fermo ci pensa la Turchia a tenere alto il morale ?? #bottedaorbi - sportparma : Man, la Turchia e l’errore del traduttore che infiamma il mercato -