Bonus asilo nido anche nel 2022 | è compatibile con l’assegno unico?

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Inps ha confermato che ilrimarràper il: la misura di sostegno alla natalità, infatti, è l’unica a non essere inglobata dal nuovo assegnouniversale, le cui domande sono partite il 1° gennaio. “– precisa l’Istituto – non assorbe né limita gli importi del”.nel, dunque, sarà possibile ottenere il contributo dal valore massimo di 3.000 euro da utilizzare per il pagamento delle spese sostenute per la frequenza da parte dei figli di asilipubblici e privati., cos’è Il ...

INPS con ISEE alto, il Bonus Nido Chiudiamo la lista dei Bonus INPS rivolti anche a tutti coloro che hanno degli indicatori ISEE elevati, con il Bonus Nido, che è stato riconfermato ... Il bonus nido non rientra tra gli aiuti alle famiglie che vengono inglobati nell' assegno unico e universale , la nuova misura che prenderà il posto di molti bonus famiglia tra cui bonus bebè, ... Si ricorda che il bonus asilo nido rimane pienamente in vigore. L'assegno unico e universale per i figli riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati.