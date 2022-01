Avellino, rumors e trattative di mercato: Di Somma fa chiarezza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Il calciomercato invernale è più complesso rispetto a quello estivo, sappiamo bene cosa fare e stiamo lavorando quotidianamente per mettere in organico ciò che serve. La squadra è terza in classifica, in netta ripresa rispetto ad un inizio a rilento. È già forte e basta poco per completarla“. E’ chiaro il messaggio lanciato dal direttore sportivo dell’Avellino, Salvatore Di Somma. Il dirigente di Castellammare di Stabia ha fatto chiarezza sul caso, Pietro Iemmello. L’attaccante, come anticipato nelle scorse ore, vestirà la maglia de Catanzaro per i prossimi tre anni. Ricomincia – dunque – la caccia al bomber da parte dell’Avellino. Diversi i nomi sul taccuino di Di Somma. Tra questi Jacopo Murano e Andrea Bianchimano in uscita dal ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il calcioinvernale è più complesso rispetto a quello estivo, sappiamo bene cosa fare e stiamo lavorando quotidianamente per mettere in organico ciò che serve. La squadra è terza in classifica, in netta ripresa rispetto ad un inizio a rilento. È già forte e basta poco per completarla“. E’ chiaro il messaggio lanciato dal direttore sportivo dell’, Salvatore Di. Il dirigente di Castellammare di Stabia ha fattosul caso, Pietro Iemmello. L’attaccante, come anticipato nelle scorse ore, vestirà la maglia de Catanzaro per i prossimi tre anni. Ricomincia – dunque – la caccia al bomber da parte dell’. Diversi i nomi sul taccuino di Di. Tra questi Jacopo Murano e Andrea Bianchimano in uscita dal ...

