Ascolti TV | Domenica 9 Gennaio 2022 Successo per Tolo Tolo 22 5%-5 | 3 mln | Correre per Ricominciare 14 2% CSI Vegas parte dal 4% Bene Venier 18 9%-18 5% | Amici 17 9%

(Di lunedì 10 gennaio 2022)Nella serata di ieri,, su Rai1 il filmperha conquistato 3.084.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.16 alle 23.04 – la prima tv free diha ottenuto un ascolto medio pari a 5.314.000 spettatori pari al 22.5% di share (qui i dati della ultima prima visione di Zalone). Su Rai2 il debutto di The Rookie 4 ha raccolto 1.004.000 spettatori con il 4%. A seguire in prima visione assoluta l’esordio di CSI:ha interessato 943.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 il film Doctor Strange ha intrattenuto 1.105.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rai3 Città Segrete ...

cristia_urbano : RT @MasterAb88: Trionfo la domenica pomeriggio di Canale5. #Amici21 si conferma a oltre 3,2 milioni A seguire, #Verissimo oltre 2,9 mili… - sfanculin : RT @fabiofabbretti: #ToloTolo stravince con oltre 5,3 milioni di spettatori e il 22.5% di share. Rai 1 a 3,1 mln con #CorrerePerCominciare… - sfanculin : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Domenica 9 Gennaio 2022 #ToloTolo vince la serata con il 22.5%. Domenica In (18.9%-18.5%), Amici 17.9% h… - MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 9 gennaio 2022: Tolo Tolo supera Correre per ricominciare, bene Città segrete e Doctor Stran… - Paola63689975 : RT @MasterAb88: Trionfo la domenica pomeriggio di Canale5. #Amici21 si conferma a oltre 3,2 milioni A seguire, #Verissimo oltre 2,9 mili… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Domenica

9 gennaio: film Correre per ricominciare su Rai1 e Tolo Tolo su Canale5 Ecco quali sono i programmi andati in onda sulle principali reti televisive italiane ieri,9 gennaio : su Rai1 ...... Canale 5 Tolo Tolo : Italia 1 Doctor Strange : Rete 4 Controcorrente : La7 Atlantide Capitol Hill " Il giorno della paura : Tv8 Se solo fosse vero : Nove Drag Race Italia :tv9 ...Un 2022 che non inizia nel migliore dei modi per Amici 21. Ascolti sempre pazzeschi per il talent di Canale 5 con oltre 3 milioni di spettatori davanti alla tv, e scusate se è poco dopo 21 edizioni. M ...Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. I due sempre più vicini arrivano al bacio. Il Video Mediaset ...