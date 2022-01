Altra fuga per capitan Schettino, come stravolge la sua vita: indiscrezioni, ora che sta per uscire dal carcere... (Di lunedì 10 gennaio 2022) La nuova fuga di Francesco Schettino è vicina. L'ex capitano della Costa Concordia, condannato a scontare 15 anni e 6 mesi di carcere per il drammatico naufragio dell'Isola dei Giglio del 13 gennaio 2012, quando a causa di una sua disattenzione persero la vita 32 persone tra passeggeri ed equipaggio, starebbe per ricevere i benefici di legge già a maggio del 2022, a 10 anni da quella sciagura, e starebbe meditando a rifarsi una vita all'estero. Secondo il Messaggero, è questione di mesi e poi il capitano potrà accedere alle misure alternative rispetto alla detenzione. Definito "detenuto modello", in altre parole potrà uscire dal carcere e riassaggiare la libertà. Entrato a Rebibbia il 13 maggio del 2017, è stato protagonista ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) La nuovadi Francescoè vicina. L'exo della Costa Concordia, condannato a scontare 15 anni e 6 mesi diper il drammatico naufragio dell'Isola dei Giglio del 13 gennaio 2012, quando a causa di una sua disattenzione persero la32 persone tra passeggeri ed equipaggio, starebbe per ricevere i benefici di legge già a maggio del 2022, a 10 anni da quella sciagura, e starebbe meditando a rifarsi unaall'estero. Secondo il Messaggero, è questione di mesi e poi ilo potrà accedere alle misure alternative rispetto alla detenzione. Definito "detenuto modello", in altre parole potràdale riassaggiare la libertà. Entrato a Rebibbia il 13 maggio del 2017, è stato protagonista ...

Advertising

Luca67 : @Hibbing59 @Michele_Arnese @MariaFr65012930 Se è vero.....Un'altra via di fuga - eiaculatio : Nuovo guru scovato? Tale Tommaso Faiola nei commenti della rubrica 'cervelli in fuga' del fatto Quotidiano... Altra… - catenaaurea66 : @PeppeBille I codardi hanno anche un'altra debolezza, di solito, non sanno aspettare, sono precipitosi come ratti i… - RussoMu : RT @Michele_263: Il giorno dopo la befana il PdC è pronto per la fuga indecorosa, vigliacca, d'altra parte era noto che sarebbe successo, L… - Cosi49Cosimo : RT @Michele_263: Il giorno dopo la befana il PdC è pronto per la fuga indecorosa, vigliacca, d'altra parte era noto che sarebbe successo, L… -