Agenas | peggiorano le terapie intensive in 9 Regioni | i reparti Covid pieni al 24% – I dati

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La pandemia di Coronavirus continua ad avanzare in Italia e aumenta il carico sulle strutture ospedaliere del paese. Lo racconta il consueto monitoraggio dell’, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che neidel 9 gennaio vede un tasso di occupazione di posti letto da parte di persone positive a-19 toccare quota 24%. Il valore aumenta in 13in 24 ore. Si tratta di Valle d’Aosta (45%), Calabria (36%), Piemonte, Sicilia e Umbria al 30%, Lombardia (28%), Friuli (27%), Lazio e Campania (23%), Abruzzo (22%), Toscana (21%), Molise e provincia autonoma di Bolzano al 16%. Restano stabilmente al di sopra della soglia del 15%: Marche (25%), Veneto (23%), Emilia Romagna (21%), PA Trento (20%), Basilicata (19%), Puglia (16%). L’unica regione che registe sotto soglia è la Sardegna che ...

La pandemia di Coronavirus continua ad avanzare in Italia e aumenta il carico sulle strutture ospedaliere del paese. Lo racconta il consueto monitoraggio dell', agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che nei dati del 9 gennaio vede un tasso di occupazione di posti letto da parte di persone positive a Covid - 19 toccare quota 24% . Il ...La situazione delle terapie intensive I posti letto in terapia intensiva, secondo, restano stabili al 15% a livello nazionale. Crescono, solo nell'ultima giornata, in 10 regioni: Campania ( 9%...Il punto sui colori: l'innalzamento dei contagi e delle ospedalizzazioni spinge verso l'inasprimento dell'allerta ...Resta stabile, ma comunque oltre la soglia del 10%, in Abruzzo (13%), Calabria (15%), Liguria (21%), Lombardia (15%) Marche (21%), Trento (24%), Piemonte (19%) e Toscana (15%) Stabili, invece, ma comu ...