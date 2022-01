Ag Zerbin | “Sta giocando bene | il Napoli può tenerlo Nel Frosinone c’è un altro gran giocatore”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 10 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Furio Valcareggi, agente. Di seguito quanto evidenziato: “Fiorentina? Sta, ha fatto due acquisti forti come Piatek e Ikonè. Eravamo già forti, ora siamo molto forti. Tra un po’ si gioca a Torino in un campo dove abbiamo avuto sempre discreti risultati. Sono molto ottimista”. “Vlahovic? Libro finito, chiuso, letto e riletto. Se vengono con i soldi che chiede Commisso va via a fine anno. Non ha bisogno di soldi, se fa altri 15-20 gol ci vogliono 100 milioni per prenderlo. Lui dovrebbe essersi accordato con la Juventus, se porta i soldi poi va”. Alessio, Sampdoria-Viterbese “Callejon? L’anno scorso non era assolutamente lui, quest’anno vae allora gioca. Merito di Italiano? Può essere. Coppa Italia? Un traguardo e un obiettivo, ...