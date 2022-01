Addio a Silvia Tortora | si spegne a soli 59 anni la giornalista figlia di Enzo Tortora

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ladel noto conduttore si è spenta a59questa notte. La carriera dae il matrimonio con Philippe Leroy Si è spenta a59per tv e carta stampata. Nata a Roma il 14 novembre del 1962,eradel noto conduttore televisivo. Tanti i suoi contributi giornalistici, sia in televisione che sulla carta stampata., come il padre, ha speso la maggior parte della sua carriera in Rai, dedicandosi attivamente alla ricostruzione della storia d’Italia. La carriera di...

Tortora: giornalista per Tv e carta stampata è deceduta stanotte in una clinica romana a soli 59 anni. Nata a Roma il 14 novembre 1962, la più grande delle due sorelle del giornalista e ...Nel 2002 ha curato il libro 'Cara', edito da Marsilio e nel 2006, sempre con Marsilio, ha pubblicato 'Bambini cattivi'. Era sposata dal 1990 con l'attore francese Philippe Leroy, dal quale ha ...Addio a Silvia Tortora, giornalista per tv e carta stampata e figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora. Nata a Roma il 14 novembre 1962, Silvia è morta questa notte in una clinica r ...La figlia di Enzo Tortora è morta questa notte a 59 anni. E' deceduta in nottata, a 59 anni, in una clinica di Roma, la giornalista Silvia Tortora, figlia dell'indimenticato Enzo Tortora. Attiva sia i ...