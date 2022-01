Tamara Pisnoli, chi è l’ex moglie di De Rossi: “Rischia 10 anni e nove mesi di carcere” (Di domenica 9 gennaio 2022) Come riporta Il Fatto Quotidiano, le accuse risalgono al 2013, quando la donna avrebbe minacciato l’imprenditore Antonello Ieffi, chiedendogli almeno 150mila euro per un investimento che si sarebbe rivelato poco produttivo: «Sai quanto ce metto a fa ammazzà ‘na persona? Basta che metto 10mila euro in mano a un albanese, nun ce metto niente!». Tamara Pisnoli, figlia di Massimo, pregiudicato ucciso nell’agosto 2008 per motivi legati ad una rapina, aveva firmato un accordo con l’imprenditore, ex compagno di Manuela Arcuri, versandogli 84mila euro come acconto per l’acquisto di una licenza per un impianto fotovoltaico. Quell’affare, a detta di Tamara Pisnoli, non si era rivelato produttivo e nel luglio del 2013 Ieffi, mentre si trovava in un bar dell’Eur, era stato caricato con la forza da alcune persone a bordo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Come riporta Il Fatto Quotidiano, le accuse risalgono al 2013, quando la donna avrebbe minacciato l’imprenditore Antonello Ieffi, chiedendogli almeno 150mila euro per un investimento che si sarebbe rivelato poco produttivo: «Sai quanto ce metto a fa ammazzà ‘na persona? Basta che metto 10mila euro in mano a un albanese, nun ce metto niente!»., figlia di Massimo, pregiudicato ucciso nell’agosto 2008 per motivi legati ad una rapina, aveva firmato un accordo con l’imprenditore, ex compagno di Manuela Arcuri, versandogli 84mila euro come acconto per l’acquisto di una licenza per un impianto fotovoltaico. Quell’affare, a detta di, non si era rivelato produttivo e nel luglio del 2013 Ieffi, mentre si trovava in un bar dell’Eur, era stato caricato con la forza da alcune persone a bordo di ...

