Spalletti | «Esultanza per il Napoli Insigne resta importante»

(Di domenica 9 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dei partenopei Luciano, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GOL – «? Era per la squadra, per il. Ne venivamo da un periodo particolare. Abbiamo lasciato tanti punti. Dobbiamo vincere delle partite per recuperare quello che abbiamo perso. Quando te ne succedono tante, ti adatti. Devi avere il ribalzo, la reazione forte e non è sempre facile. L’è stata liberatoria». SAMPDORIA – «La Sampdoria è una squadra che ha tenuto un comportamento difensivo, una squadra corta. Trovare gli spazi non è mai facile. Noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sempre costruito. Abbiamo fatto vedere una discreta qualità fino al limite dell’area avversaria, ...

Lucianosi dice soddisfatto per la vittoria del suo Napoli al Maradona contro la Samp. Tre punti che arrivano nonostante i tanti infortuni e giocatori out per Covid. "La miaper il gol di ...Il Napoli ritrova la vittoria. Nonostante l'emergenza la squadra di Lucianoriesce ad avere la meglio non senza qualche sofferenza contro la Sampdoria . Una gara difficile per la squadra partenopea che mancava alla vittoria da troppo tempo e che ora può tornare a ...Luciano Spalletti ha commentato Napoli-Sampdoria (1-0) nel post-partita, valutando analiticamente la prestazione degli azzurri contro i blucerchiati. Parole su Insigne e Lobotka ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli rientrante sulla panchina dopo il Covid, : “L’esultanza è stata soprattutto per il Napoli, perchè ci siamo lasciati troppi punti alle spalle, soprattutto in casa ...