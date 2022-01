Rientro in classe – Guardiamoci in faccia, ragazzi: per la scuola non è cambiato niente (Di domenica 9 gennaio 2022) ragazzi, Guardiamoci in faccia, cioè, in faccia, negli occhi almeno: non è cambiato niente. Non durante queste vacanze di Natale e nemmeno durante l’ultimo anno. Due anni, quasi. Siamo sempre tanti, malamente distanziati, ragionevolmente igienizzati. Auspicabilmente vaccinati. Noi di sicuro, voi non lo so e per la privacy nemmeno ve lo posso chiedere, quindi mi comporto come se non lo foste e vi chiedo di tenere su quelle mascherine e gentilmente di non venire a scuola se tossite come tabagisti turchi incalliti e avete il moccolo al naso. Lo so, è inverno, c’è pure il raffreddore, ma mettetevi una mano sul cuore e la mascherina sul naso. Non è cambiato niente salvo le regole che però non vi spiego perché francamente non le ho capite: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022)in, cioè, in, negli occhi almeno: non è. Non durante queste vacanze di Natale e nemmeno durante l’ultimo anno. Due anni, quasi. Siamo sempre tanti, malamente distanziati, ragionevolmente igienizzati. Auspicabilmente vaccinati. Noi di sicuro, voi non lo so e per la privacy nemmeno ve lo posso chiedere, quindi mi comporto come se non lo foste e vi chiedo di tenere su quelle mascherine e gentilmente di non venire ase tossite come tabagisti turchi incalliti e avete il moccolo al naso. Lo so, è inverno, c’è pure il raffreddore, ma mettetevi una mano sul cuore e la mascherina sul naso. Non èsalvo le regole che però non vi spiego perché francamente non le ho capite: ...

