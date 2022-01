Raz Degan e la fine con Paola Barale: “L’ho lasciato io, mi ha tradito con Kasia” (Di domenica 9 gennaio 2022) Una lunga storia d’amore quella tra Raz Degan e Paola Barale, che ha visto la luce nel lontano 2002 quando lei aveva appena messo la parola fine al suo matrimonio con il ballerino Gianni Sperti. Una passione travolgente ed una storia durata tredici anni. In quel lungo periodo non sono mancati i momenti di crisi, gli alti e bassi che tutte le coppie sono destinate a vivere. Per un breve periodo hanno anche deciso di separarsi, per poi ritornare insieme. Poi nel 2015 la separazione definitiva, annunciata dalla stessa showgirl via Facebook: “Credo che più di tutto ci abbia unito la passione, passione per chi eravamo. Sono stati anni travolgenti dove insieme siamo cresciuti e il nostro amore si è trasformato“. Qualche anno dopo il suo giudizio su quella storia è decisamente cambiato e lo ha confessato. Raz ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Una lunga storia d’amore quella tra Raz, che ha visto la luce nel lontano 2002 quando lei aveva appena messo la parolaal suo matrimonio con il ballerino Gianni Sperti. Una passione travolgente ed una storia durata tredici anni. In quel lungo periodo non sono mancati i momenti di crisi, gli alti e bassi che tutte le coppie sono destinate a vivere. Per un breve periodo hanno anche deciso di separarsi, per poi ritornare insieme. Poi nel 2015 la separazione definitiva, annunciata dalla stessa showgirl via Facebook: “Credo che più di tutto ci abbia unito la passione, passione per chi eravamo. Sono stati anni travolgenti dove insieme siamo cresciuti e il nostro amore si è trasformato“. Qualche anno dopo il suo giudizio su quella storia è decisamente cambiato e lo ha confessato. Raz ...

