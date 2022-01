Ospina: “Per noi portieri fare meno parate è più difficile, vi spiego il perché” (Di domenica 9 gennaio 2022) Ospina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il postpartita di Napoli-Sampdoria, terminata 1-0: “La nostra difesa? Innanzitutto oggi la squadra ha fatto una prestazione importantissima, era molto difficile, ma abbiamo portato a casa tre punti fondamentali per noi”. Ospina Napoli Sampdoria “Il bello del calcio sono le opportunità, e devi dare il massimo quando le hai. Juan e Rrahmani stanno facendo molto bene, ma Kouli ci da sempre una grande mano. Anche Axel sarà importante per noi, è appena arrivato”. “Per noi portieri è molto difficile quando facciamo poche parate. Dobbiamo essere sempre pronti e caldi per aiutare la squadra. Abbiamo fatto tre punti per continuare un campionato molto difficile”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022)ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il postpartita di Napoli-Sampdoria, terminata 1-0: “La nostra difesa? Innanzitutto oggi la squadra ha fatto una prestazione importantissima, era molto, ma abbiamo portato a casa tre punti fondamentali per noi”.Napoli Sampdoria “Il bello del calcio sono le opportunità, e devi dare il massimo quando le hai. Juan e Rrahmani stanno facendo molto bene, ma Kouli ci da sempre una grande mano. Anche Axel sarà importante per noi, è appena arrivato”. “Per noiè moltoquando facciamo poche. Dobbiamo essere sempre pronti e caldi per aiutare la squadra. Abbiamo fatto tre punti per continuare un campionato molto”.

