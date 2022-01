Mandava al Napoli: Ghoulam lo mette in crisi (Di domenica 9 gennaio 2022) Reinildo Mandava al Napoli a gennaio, è un’opportunità di mercato: il giocatore è in scadenza di contratto con il Lille a giugno del 2022. Si è parlato molto della possibilità di acquistare Mandava già sul mercato di gennaio, ma Il Napoli in questo momento sta riflettendo su questa opportunità. Attualmente in rosa ci sono Mario Rui e Ghoulam, ma fino ad un attimo prima della sfida con la Juve il terzino algerino aveva giocato solo 14 minuti. Il motivo per cui fosse stato impiegato così poco, a questo punto, è sconosciuto. Ad inizio stagione stava recuperando dall’operazione, ma in seguito non è chiaro perché Spalletti continuasse a tenerlo continuamente in panchina. Ecco allora che la pista Mandava al Napoli a gennaio è diventata sempre più attuale. Calciomercato: ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 gennaio 2022) Reinildoala gennaio, è un’opportunità di mercato: il giocatore è in scadenza di contratto con il Lille a giugno del 2022. Si è parlato molto della possibilità di acquistaregià sul mercato di gennaio, ma Ilin questo momento sta riflettendo su questa opportunità. Attualmente in rosa ci sono Mario Rui e, ma fino ad un attimo prima della sfida con la Juve il terzino algerino aveva giocato solo 14 minuti. Il motivo per cui fosse stato impiegato così poco, a questo punto, è sconosciuto. Ad inizio stagione stava recuperando dall’operazione, ma in seguito non è chiaro perché Spalletti continuasse a tenerlo continuamente in panchina. Ecco allora che la pistaala gennaio è diventata sempre più attuale. Calciomercato: ...

