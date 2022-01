Live Napoli-Sampdoria 0-0 Si fa male Insigne | entra Politano

(Di domenica 9 gennaio 2022) In un momento di grande ansia, tra ricorsi al Tar e stadi che quasi richiudono, c'è tempo anche per parlare di calcio. Quello vero, quello che ilha saputo brillantemente...

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - MCriscitiello : Napoli atterrato a Torino ma asl di Torino potrebbe bloccare tutto. Live adesso ?????????????????????? @tvdellosport - yassine01937035 : RT @calciomercatoit: ?? 12' - Partite ancora bloccate sullo 0-0. #Muriel vicino al gol; il #Napoli schiaccia la #Sampdoria in difesa ??? #N… - calciomercatoit : ?? 12' - Partite ancora bloccate sullo 0-0. #Muriel vicino al gol; il #Napoli schiaccia la #Sampdoria in difesa ???… - SkySport : #NapoliSampdoria, risultato e tabellino LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

... alle ore 12.30 Venezia Milan; alle ore 14.30 Cagliari Bologna, Empoli Sassuolo e Torino Fiorentina; alle ore 16.30Sampdoria e Udinese Atalanta; alle ore 18.30 Genoa Spezia e Roma Juventus; ...( LEGA CALCIO: PER DUE TURNI SOLO 5MILA PERSONE ALLO STADIO )- Sampdoria 0 - 0leggi anche Calcio, Lega Serie A: turni del 16 e 23 con 5mila persone allo stadio(4 - 2 - 3 - 1): ...All'Olimpico arriva la Juventus: e la Roma di José Mourinho deve cercare subito di mettersi alle spalle la sconfitta di San Siro contro il Milan. Anche perché per i ...Risultati Coppa d'Africa 2021: diretta gol live score delle prime due partite, valide per la prima giornata del gruppo A (domenica 9 gennaio).