Juventus | Landucci | Avevamo bisogno di una vittoria così Ho perso 3 anni di vita

Advertising

forumJuventus : TS: 'Oggi prima panchina alla Juventus per Landucci , l'ex portiere sostituirà all'Olimpico lo squalificato Allegri… - DiMarzio : #SerieA, @juventusfc | Le dichiarazioni di #Landucci dopo #RomaJuventus - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Landucci: 'Il gol di Locatelli ci ha ridato l'entusiasmo perso' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Landucci: 'Il gol di Locatelli ci ha ridato l'entusiasmo perso' - apetrazzuolo : JUVENTUS - Landucci: 'Il gol di Locatelli ci ha ridato l'entusiasmo perso' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Landucci

: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur (64' ... All.: Allegri (in panchina). Arbitro: Massa.SZCZESNY 7 Colpito e affondato tre volte, senza difese. Evita il pari della Roma, parando ... CHIELLINI NG ALLEGRI 7 Telecomenda dalla tribuna il vice. I cambi nella ripresa sono ...Al termine di una partita pazzesca, vinta in rimonta, Marco Landucci, Mattia De Sciglio e Wojciech Szczesny ... Dobbiamo ripartire da questa rimonta, da questa vittoria. Noi siamo la Juventus e ...Roma, 9 gen. - Spettacolo, emozioni e 7 gol nel big match dell'Olimpico dove la Juventus sotto 3-1 al 70' contro i padroni di casa della Roma rimonta in 7' impo ...