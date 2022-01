Inter-Lazio stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2021 2022

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto a San Siro per il match tra, valido per la 21esima giornata della. I nerazzurri, che non hanno giocato nella scorsa giornata a causa dei numerosi casi Covid nel Bologna, sono chiamati a rispondere a un Milan pericoloso e ora distante un solo punto ma con una partita in più. I biancocelesti arrivano dal 3-3 dell’Olimpico contro l’Empoli, e andranno a caccia di unti per agganciare la zona Europa. La partita sarà visibile su Dazn. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | ESULTANZA ??? Una rimonta straordinaria, una sfida vinta con grinta, determinazione e cuore... ? Riconosci da… - Inter : ? | #InterLazio ??? 10 maggio 2014 ?? L'ultima partita a San Siro di Javier Zanetti ? Chi è l'ex che ha segnato l… - Inter : ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #InterLazio ?? - luca_carioli : RT @alessandro_psc: Il numero di trofei vinti dai giocatori in rosa per le prime 8 della #SerieA: #Inter: 92 #Milan: 71 #Napoli: 45 #At… - vivoperlinter : Le probabili scelte di #Inzaghi #InterLazio #SerieATIM #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lazio

... di un calendario complicato, di una ripartenza che mette in fila in una settimana, Juventus e Atalanta, dunque corsa scudetto e Supercoppa in rapida successione.La 21esima giornata ruota attorno a(ore 20.45) e Roma - Juventus (18.30), big match che possono incidere parecchio sulla classifica, con Milan (a Venezia alle 12.30), Napoli (in casa ...Obiettivo rinnovo di Brozovic. Dopo una lunga assenza, Zhang è tornato a Milano, a seguire la sua Inter. Oggi sarà a San Siro per vedere dal vivo il big match Inter-Lazio. Nell' ...Inter-Lazio, la sfida in programma questa sera darà certamente delle risposte a entrambi gli allenatori. Maurizio Sarri, in particolare, cerca equilibrio e solidità. Secondo il Corriere dello Sport, ...