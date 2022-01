Inter, il colpo per la fascia sinistra arriva subito? È corsa a due: no a Digne (Di domenica 9 gennaio 2022) L’Inter cerca rinforzi per la fascia sinistra È ancora una volta la fascia sinistra il reparto Interessato dai movimenti di mercato in casa Inter. Il tutto nasce dall’esigenza di trovare un sostituto di Ivan Perisic che a fine stagione con ogni probabilità saluterà Milano. Secondo Tuttosport, la dirigenza Interista potrebbe anticipare ora l’arrivo del sostituto del croato per permettergli un adeguato adattamento in squadra. “Il mercato dell’Inter a gennaio dipenderà da due fattori, non per forza complementari: Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono rovinare il “giocattolo” e dunque non manderanno via nessuno, a meno che non siano gli stessi giocatori a chiedere di andare via”. Perisic“Nel caso l’investimento sarebbe sempre a ... Leggi su intermagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) L’cerca rinforzi per laÈ ancora una volta lail repartoessato dai movimenti di mercato in casa. Il tutto nasce dall’esigenza di trovare un sostituto di Ivan Perisic che a fine stagione con ogni probabilità saluterà Milano. Secondo Tuttosport, la dirigenzaista potrebbe anticipare ora l’arrivo del sostituto del croato per permettergli un adeguato adattamento in squadra. “Il mercato dell’a gennaio dipenderà da due fattori, non per forza complementari: Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono rovinare il “giocattolo” e dunque non manderanno via nessuno, a meno che non siano gli stessi giocatori a chiedere di andare via”. Perisic“Nel caso l’investimento sarebbe sempre a ...

Advertising

FBiasin : Più che per “riparare”, gennaio serve per portarsi avanti col lavoro. Soprattutto se il grano scarseggia.… - Inter_Scout : Bella parata del portiere del Nizza su un bel colpo di testa di Agoumé! #SB29OGCN #Inter - Antofer94_ : RT @fcin1908it: MERCATO Ginter, l'Inter non accetta aste: si ritira? Il colpo preferito ha un altro nome - it_inter : #Antonello sulla capienza degli stadi: 'Il calcio è un settore determinante per il Paese, una chiusura totale degli… - cmercatoweb : ????Svolta per il colpo #Digne: l'#Inter è avvisata, contatti avanzati e addio #Everton -