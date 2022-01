I delitti “impossibili” di Rino Cammilleri

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 9 gennaio 2022) Hai una scatola di cioccolatini assortiti di altissima qualità, la apri, li ammiri e uno a uno li gusti con egoismo e lentezza. Ecco cos’è il giallo Nuovinella camera chiusa di. Si sceglie un cioccolatino alla volta, un racconto, senza fretta. Sono quattordici e cesellati come gioielli preziosi, in sé conclusi e tuttavia sì stuzzicanti da volerne provare ancora uno e poi un altro ancora. Perché questi racconti gialli sono l’uno diverso dall’altro e ti portano ovunque, anche se sei accoccolato sulla tua poltrona preferita. A Bensalem, per esempio. Un mondo futuristico e quasi perfetto che incarna le più importanti teorie utopistiche, un paradiso artificiale in cui è stata bandita la proprietà privata “delle cose e dei corpi” considerata l’origine di tutti i mali. E se ci scappa un omicidio? Forse è il segnale ...