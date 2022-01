GF Vip | Gianmaria vicino all’addio | al suo posto un nome a sorpresa

(Di domenica 9 gennaio 2022)Antinolfi è pronto a dire addio definitivamente al GF Vip. Al suopotrebbe entrare un concorrente a: i dettagli. Il concorrente all’interno della casa (Via Screenshot)Il GF Vip 6 è entrato negli ultimi tre mesi di trasmissione, con una nuova fase che potrebbe cambiare le dinamiche del programma. Infatti il reality ha perso diverse dinamiche con l’uscita di Alex Belli, che di conseguenza ha fatto diventare Soleil Sorge un personaggio secondario. Ben presto però l’influencer italo-americana potrebbe tornare protagonista con l’ingresso in casa di Delia Duran. Allo stesso tempo, però la trasmissione potrebbe perdere un personaggio importante comeAntinolfi. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato Gabriele Parpiglia secondo il quale l’imprenditore lascerà il ...

Advertising

zazoomblog : Gianmaria Antinolfi lascia il Gf Vip: ecco il motivo e quando - #Gianmaria #Antinolfi #lascia #motivo… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, ecco quando Gianmaria Antinolfi lascerà il reality, a sostituirlo un altro ex di Soleil Sorge - Quellochetutti1 : Gianmaria con ogni probabilità abbandonerà il programma! Già sono pronti probabili sostituti, vi abbiamo raccontato… - 361_magazine : Gianmaria Antinolfi lascerà la casa del Grande Fratello Vip? Entro qualche giorno infatti si troverà a dover fare u… - zazoomblog : Gianmaria Antinolfi lascerà presto il GF Vip? L’indiscrezione di Parpiglia - #Gianmaria #Antinolfi #lascerà #presto… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gianmaria

Gf, ecco quandoAntinolfi lascerà il reality, a sostituirlo un altro ex di Soleil Sorge La notizia è stata data da Gabriele Parpiglia nel corso de Le chicche di gossip : "Quando ...Nella prima parte ha parlato della possibilità di un nuovo addio:Antinolfi potrebbe lasciare il GF. Il motivo? Lo aveva accennato lui stesso già quando doveva scegliere se proseguire o ...Giorno dopo giorno, con il suo fascino e la sua ironia, Barù si è affermato come nuovo playboy della Casa conquistando il cuore di molte delle donne della Casa. La passione per la cucina lo accomuna a ...L'imprenditore campano pronto a lasciare il Grande Fratello Vip. In arrivo un noto ex tronista. Dopo l'addio di Aldo Montano, Francesca Cipriani e quello annunciato di Manuel Bortuzzo, il Grande Frate ...