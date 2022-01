Festival di Sanremo 2022, Checco Zalone tra i super ospiti di Amadeus (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante il Tg1 dell'8 dicembre, il conduttore e il comico sono stati protagonisti di uno sketch per annunciare la presenza del secondo sul palco dell'Ariston. "Dopo non lavorerai più", dice ironicamente. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante il Tg1 dell'8 dicembre, il conduttore e il comico sono stati protagonisti di uno sketch per annunciare la presenza del secondo sul palco dell'Ariston. "Dopo non lavorerai più", dice ironicamente. L'articolo proviene da DireDonna.

