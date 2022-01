Djokovic, nella notte la sentenza. La tesi della difesa: 'Errori giurisdizionali' (Di domenica 9 gennaio 2022) La fine della telenovela è prevista all'alba, alle 5 della mattina italiana di domani, lunedì 10 dicembre. Saranno le tre del pomeriggio australiano e Nole Djokovic saprà finalmente se dovrà fare il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 gennaio 2022) La finetelenovela è prevista all'alba, alle 5mattina italiana di domani, lunedì 10 dicembre. Saranno le tre del pomeriggio australiano e Nolesaprà finalmente se dovrà fare il ...

Advertising

sportface2016 : +++Media australiani: #Djokovic nella giornata di oggi verrà rispedito a casa, il suo visto non è stato accettato+++ #AustralianOpen - NicolaPorro : ?? I giornalisti che applaudono Draghi anche se sbaglia, l’odio sociale contro #Djokovic e l’incazzatura di Salvini… - alaskaHQ : Il sistema australiano di espulsione che viene applaudito come paladino dei giusti per il caso #Djokovic è uno dei… - sportli26181512 : Djokovic, le news di oggi 9 gennaio: domani la sentenza dall'Australia: Pubblicata la risposta che il governo austr… - Gazzetta_it : Caso Djokovic, nella notte la sentenza. La tesi della difesa: 'Errori giurisdizionali' #covid #AustralianOpen2022 -