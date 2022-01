CSI: Vegas, la recensione: si torna sulla scena del crimine (Di domenica 9 gennaio 2022) La recensione di CSI: Vegas, il revival dal 9 gennaio su Rai2 con appuntamento settimanale, che vede il ritorno di Gil Grissom e Sara Sidle accanto a un nuovo team che però omaggia il passato della scientifica. È con le sagge parole di Gil Grissom iniziamo a parlare di CSI: Vegas, il revival dello storico crime procedurale di Anthony Zuiker dal 9 gennaio 2022 su Rai2 con appuntamento settimanale. La serie originale vent'anni fa cambiò il modo di guardare le indagini in tv (e nella vita vera), non solo per l'apporto tecnologico-scientifico ma anche per l'aver dato spazio a chi solitamente era relegato in un laboratorio e dietro lo schermo di un pc, che qui diventava protagonista assoluto o quasi. Ne sarà valsa la pena di tornare sul luogo del delitto? Lo scoprirete leggendo la nostra recensione … Leggi su movieplayer (Di domenica 9 gennaio 2022) Ladi CSI:, il revival dal 9 gennaio su Rai2 con appuntamento settimanale, che vede il ritorno di Gil Grissom e Sara Sidle accanto a un nuovo team che però omaggia il passato della scientifica. È con le sagge parole di Gil Grissom iniziamo a parlare di CSI:, il revival dello storico crime procedurale di Anthony Zuiker dal 9 gennaio 2022 su Rai2 con appuntamento settimanale. La serie originale vent'anni fa cambiò il modo di guardare le indagini in tv (e nella vita vera), non solo per l'apporto tecnologico-scientifico ma anche per l'aver dato spazio a chi solitamente era relegato in un laboratorio e dietro lo schermo di un pc, che qui diventava protagonista assoluto o quasi. Ne sarà valsa la pena dire sul luogo del delitto? Lo scoprirete leggendo la nostra

Advertising

eryG86 : RT @RaiDue: La squadra è tornata ?? ?? ? 'CSI: Vegas': questa sera alle 21.50 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay ?? @CSICBS?? https:/… - RaiDue : La squadra è tornata ?? ?? ? 'CSI: Vegas': questa sera alle 21.50 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay ??… - Raiofficialnews : ?? Le prime serate di oggi, domenica #9gennaio, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: 'Correre per ricominciare' ?? @RaiDue: '… - syublimeyoongi : ANCHE IL REBOOT DI CSI LAS VEGAS MA NON DI HANNIBAL?????????? YO MA CHE È - badtasteit : Se le premesse di #CSIVegas non sono poi molto diverse dall'originale show, in questi 21 anni la scienza ha compiut… -