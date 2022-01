Covid | variante Delta ancora in Italia Gli esperti | Epidemie parallele

(Di domenica 9 gennaio 2022) Non dimenticare la mutazionedel: è questo l'appello arrivato nelle ultime ore, dopo settimane in cui l'attenzione è stata concentrata tutta su Omicron . "Assistiamo a una sorta di ...

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Agenzia_Ansa : La variante Omicron potrebbe rendere il Covid endemico nel Regno Unito: lo ha affermato un alto consigliere del gov… - SkyTG24 : #Covid19, individuata a Cipro una nuova variante: Deltacron, che combina Delta e Omicron - marcar139 : RT @iltrumpo: È uscita la nuova versione della variante Covid, si chiama #Deltacron, ma io mi trovo ancora bene con la #Omicron. - GiannettiMarco : RT @IlPrimatoN: Corsa infinita -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

... lunedì 10 gennaio, scatteranno nuove regole per contenere l'aumento esponenziale dei casi di(qui il bollettino del 9 gennaio), dovuti al dilagare dellaOmicron in Italia: tra questi, ...E magari adoperarsi per distinguere chi si ammala di unapiuttosto che dell'altra". "Delta continua ad espandersi" Secondo le ultime analisi condotte sui numeri del, afferma: "...Il fisico Roberto Battiston: "Non dimentichiamola, ha continuato a espandersi". L'immunologo Mauro Minelli: "Distinguerle anche nei bollettini" ...Mondo - Covid - 19, stavolta nella sua variante Omicron. In Slovenia nelle ultime 24 ore il tasso dei nuovi contagi è stato del 39,9% e da tre giorni si supera quota 4 mila di nuovi ... ...