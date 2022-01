Covid oggi Regno Unito, oltre 141mila contagi in 24 ore (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel Regno Unito si sono registrati altri 141.472 contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. E’ quanto rileva il bollettino diffuso oggi. I morti sono stati 97 portando il totale dei decessi a 150.154. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Nelsi sono registrati altri 141.472da coronavirus nelle ultime 24 ore. E’ quanto rileva il bollettino diffuso. I morti sono stati 97 portando il totale dei decessi a 150.154. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ricpuglisi : Niente male il @Corriere oggi: 23 (VENTITRÉ) notizie consecutive sul Covid. VERGOGNA. - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - Adnkronos : #Covid #Israele, forte aumento di casi gravi: 205 in un giorno. - Renata91493146 : .Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha espresso apprezzamento per l'alto tasso di vaccinale tra i più vul… - MarcofilippoM : @GiacomoGorini Veramente se l'Italia avesse avuto lungimiranza sul covid, oggi non saremmo in questa condizione. Pu… -